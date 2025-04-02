Дональд Трамп повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск скоро піде з DOGE – Politico

Дональд Трамп залишається задоволеним Ілоном Маском, однак останніми днями обидва вирішили, що скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу.

Фото: PBS

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Президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, що Ілон Маск, який наразі очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), піде з державної служби та займатиметься власним бізнесом. Про це стверджує Politico з посиланням на власні джерела.

Видання стверджує, що Трамп залишається задоволеним Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту ефективності уряду, однак останніми днями обидва вирішили, що скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу.

Як пише Politico, деякі чиновники адміністрації Трампа розчарувалися в непередбачуваності Маска і все частіше розглядають мільярдера як політичну фігуру, а не бізнесмена.

При цьому, як підкреслив один з американських високопосадовців, Маск, може зберегти неформальну роль радника Трампа і продовжить зрідка з'являтися на території Білого дому.

Інше джерело застерегло, що той, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, «обманює себе».

Через деякий час прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт назвала «сміттям» повідомлення газети Politico.

Вона наголосила, що Маск та Трамп публічно заявляли, що підприємець відійде від ролі держслужбовця, коли «його неймовірну роботу в DOGE буде завершено».

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