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Дональд Трамп повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск скоро піде з DOGE – Politico

20:22, 2 квітня 2025
Дональд Трамп залишається задоволеним Ілоном Маском, однак останніми днями обидва вирішили, що скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу.
Дональд Трамп повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск скоро піде з DOGE – Politico
Фото: PBS
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Президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, що Ілон Маск, який наразі очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), піде з державної служби та займатиметься власним бізнесом. Про це стверджує Politico з посиланням на власні джерела.

Видання стверджує, що Трамп залишається задоволеним Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту ефективності уряду, однак останніми днями обидва вирішили, що скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу.

Як пише Politico, деякі чиновники адміністрації Трампа розчарувалися в непередбачуваності Маска і все частіше розглядають мільярдера як політичну фігуру, а не бізнесмена.

При цьому, як підкреслив один з американських високопосадовців, Маск, може зберегти неформальну роль радника Трампа і продовжить зрідка з'являтися на території Білого дому.

Інше джерело застерегло, що той, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, «обманює себе».

Через деякий час прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт назвала «сміттям» повідомлення газети Politico.

Вона наголосила, що Маск та Трамп публічно заявляли, що підприємець відійде від ролі держслужбовця, коли «його неймовірну роботу в DOGE буде завершено».

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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