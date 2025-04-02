Дональд Трамп повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск скоро піде з DOGE – Politico

Президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, що Ілон Маск, який наразі очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), піде з державної служби та займатиметься власним бізнесом. Про це стверджує Politico з посиланням на власні джерела.
Видання стверджує, що Трамп залишається задоволеним Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту ефективності уряду, однак останніми днями обидва вирішили, що скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу.
Як пише Politico, деякі чиновники адміністрації Трампа розчарувалися в непередбачуваності Маска і все частіше розглядають мільярдера як політичну фігуру, а не бізнесмена.
При цьому, як підкреслив один з американських високопосадовців, Маск, може зберегти неформальну роль радника Трампа і продовжить зрідка з'являтися на території Білого дому.
Інше джерело застерегло, що той, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, «обманює себе».
Через деякий час прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт назвала «сміттям» повідомлення газети Politico.
Вона наголосила, що Маск та Трамп публічно заявляли, що підприємець відійде від ролі держслужбовця, коли «його неймовірну роботу в DOGE буде завершено».
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