Уряд вніс зміни до класифікації посад держслужбовців – що передбачили для працівників апаратів судів

Кабмін визначив функціонал сім’ї посад державної служби «Організаційне забезпечення виконання функцій суду, органів та установ системи правосуддя або конституційного провадження».

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував постанову від 1 квітня №369 «Деякі питання проведення класифікації посад державної служби», яка є частиною пакета підзаконних актів, передбачених законом від 11 березня 2025 року №4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» та набирає чинності одночасно з ним, але не раніше дня опублікування.

Постановою внесені зміни до постанови Кабміну від 23 жовтня 2023 року №1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

Зокрема, внесені зміни до Алгоритму проведення класифікації посад державної служби і до Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад. Державним органам доручено переглянути результати класифікації посад державної служби з метою приведення їх у відповідність з цією постановою.

Отже, цим Каталогом визначаються 27 сімей посад державної служби.

Організаційне забезпечення виконання функцій суду, органів та установ системи правосуддя або конституційного провадження віднесено до 17 сім’ї. Правове забезпечення – до 19-тої.

Разом з тим, за основним функціоналом типових посад забезпечення здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів, розгляд скарг на рішення у дисциплінарних справах віднесено до 7-мої сім’ї посад державної служби «державний нагляд та контроль». А кадрове забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, вищого корпусу державної служби органів системи правосуддя віднесене до сім’ї забезпечення реалізації (координації реалізації) державної політики, тобто, до 9 сім’ї.

Передбачено, що ДСА збирає та надсилає до НАДС документи апаратів судів, крім Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду та Конституційного Суду України. Класифікація посад державної служби у новостворених апаратах судів проводиться відповідальним структурним підрозділом ДСА.

Основним функціоналом типових посад 17-тої сім’ї посад державної служби «Організаційне забезпечення виконання функцій суду, органів та установ системи правосуддя або конституційного провадження» є наступний:

забезпечення здійснення судом правосуддя або конституційного провадження відповідно до визначених законом процедур судочинства, конституційного провадження, а також функцій щодо його забезпечення, проведення статистичних досліджень здійснення правосуддя, аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, практики конституційного провадження, забезпечення однакового застосування норм права, створення належних умов діяльності суду, організації роботи, пов’язаної із розглядом звернень, запитів, забезпеченням доступу до публічної інформації, що є у володінні суду, здійснення об’єктивного та неупередженого розподілу між суддями судових справ, забезпечення автоматизованого розподілу справ, фіксування судового процесу технічними засобами, забезпечення особами, які перебувають у суді, встановлених правил і виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають в залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

Нижче наводимо розподіл за рівнями для цієї сім’ї посад.

Автор: Наталя Мамченко

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