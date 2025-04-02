Компанія Amazon зробила пропозицію щодо купівлі соцмережі TikTok

Amazon хоче повністю викупити американські активи TikTok.

Фото: thekeyword.co

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Компанія Amazon зробила пропозицію щодо купівлі американських активів соціальної мережі TikTok. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела.

За словами трьох осіб, знайомих з заявкою, Amazon в останню хвилину подала заявку на повну покупку популярного відеопрограми TikTok, оскільки наближається крайній термін, коли компанія повинна відокремитися від свого китайського власника або зіткнутися з забороною в США.

«Пропозиція Amazon підкреслює маневрування в Вашингтоні щодо володіння TikTok», — кажуть у виданні.

Раніше Amazon намагалася створити свого роду клон TikTok під назвою Inspire у своєму власному додатку. Усередині компанії це була гучна ініціатива, але її вважали невдалою з точки зору залучення користувачів. Цього року компанія видалила її з додатку.

Amazon — не перший рітейлер, який проявив інтерес до додатку. У 2020 році, коли TikTok вперше зазнав тиску з вимогою продати американським власникам, Microsoft і Walmart зробили ставку на компанію.

«Однак Amazon стане найпомітнішим претендентом на покупку компанії, яка також привернула інтерес мільярдера Френка Маккорта, а також Джессі Тінслі, засновника компанії Employer.com», — додає видання.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, має час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Ще ми писали, що топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

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