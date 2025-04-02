До червня в Україні підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінансового ринку

НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня мають підготувати концептуальну записку реформ інфраструктури фінансового ринку.

Фото: НБУ

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Нацбанк, Міністерство фінансів та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями підготують до кінця травня концептуальну записку, у якій буде викладено кроки для визначення реформ інфраструктури фінансового ринку для максимізації можливостей залучення приватних інвестицій. Про це йдеться в оновленому меморандумі з МВФ.

«Ми створимо міжвідомчу робочу групу при Раді з фінансової стабільності, до якої увійдуть усі зацікавлені сторони. У концептуальній записці буде розглянуто механізми координації для подальшої діагностики та усунення ключових прогалин у ринковій інфраструктурі та водночас для посилення ринкової підзвітності та нагляду», – сказано у документі.

Згідно з ним, після цього відповідним чином буде оновлена Стратегію розвитку фінансового сектору.

Зі свого боку представники МВФ в матеріалах до оновленої за результатами сьомого перегляду програми розширеного фінансування включили окрему вставку, присвячений необхідності реформування інфраструктури ринку капіталу.

«Усунення значних прогалин у ринкових інструментах та інфраструктурі допоможе обмежити затримки в реконструкції та відновленні, сприяючи залученню приватних інвестицій», – заявили у Фонді.

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