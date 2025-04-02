До июня в Украине подготовят концептуальную записку реформ инфраструктуры финансового рынка

НБУ, НКЦПФР и Минфин до июня должны подготовить концептуальную записку реформ инфраструктуры финансового рынка.

Фото: НБУ

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Нацбанк, Министерство финансов и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР) после консультаций с международными финансовыми организациями подготовят до конца мая концептуальную записку, в которой будут изложены шаги для определения реформ инфраструктуры финансового рынка для максимизации возможностей привлечения частных инвестиций. Об этом говорится в обновленном меморандуме с МВФ.

«Мы создадим межведомственную рабочую группу при Совете по финансовой стабильности, в которую войдут все заинтересованные стороны. В концептуальной записке будут рассмотрены механизмы координации для дальнейшей диагностики и устранения ключевых пробелов в рыночной инфраструктуре и одновременно для усиления рыночной подотчетности и надзора», — сказано в документе.

Согласно нему, после этого будет соответствующим образом обновлена Стратегия развития финансового сектора.

Со своей стороны, представители МВФ в материалах к обновленной по результатам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования включили отдельную вставку, посвященную необходимости реформирования инфраструктуры рынка капитала.

«Устранение значительных пробелов в рыночных инструментах и инфраструктуре поможет ограничить задержки в реконструкции и восстановлении, способствуя привлечению частных инвестиций», — заявили в Фонде.

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