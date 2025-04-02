В Киеве на дороге напали на военнослужащего — что говорят в полиции

На данный момент полиция устанавливает всех участников конфликта.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Соломенском районе Киева на дороге напали на военнослужащего и нанесли ему телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Информацию о нападении на военнослужащего и нанесении ему телесных повреждений полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. До этого сообщения или заявлений по указанному событию в полицию не поступало. Правоохранители сразу зарегистрировали указанную информацию», — сказано в заявлении.

На данный момент полиция устанавливает всех участников конфликта, решается вопрос о правовой квалификации события.

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