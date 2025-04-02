У Києві на дорозі напали на військового — що кажуть у поліції

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників конфлікту.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Соломянському районі Києва на дорозі напали на військового та нанесли йому тілесні ушкодження. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. До цього повідомлення чи заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило. Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію», - сказано у заяві.

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників конфлікту, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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