Компания Amazon сделала предложение по покупке соцсети TikTok

Amazon хочет полностью выкупить американские активы TikTok.

Фото: thekeyword.co

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Amazon сделала предложение по покупке американских активов социальной сети TikTok. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По словам трех человек, знакомых с заявкой, Amazon в последнюю минуту подала заявку на полную покупку популярного видеоприложения TikTok, поскольку приближается крайний срок, когда компания должна отделиться от своего китайского владельца или столкнуться с запретом в США.

«Предложение Amazon подчеркивает 11-часовое маневрирование в Вашингтоне по поводу владения TikTok», - говорят в издании.

Ранее Amazon пытался создать своего рода клон TikTok под названием Inspire в своем собственном приложении. Внутри компании это была громкая инициатива, но ее расценивали как неудачную в плане привлечения покупателей. В этом году компания удалила ее из приложения.

Amazon — не первый ритейлер, проявивший интерес к приложению. В 2020 году, когда TikTok впервые подвергся давлению с целью продажи американским владельцам, Microsoft и Walmart сделали ставку на компанию.

«Однако Amazon станет самым заметным претендентом на покупку компании, которая также привлекла интерес миллиардера Фрэнка Маккорта, а также Джесси Тинсли, основателя компании Employer.com», - добавляет издание.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.