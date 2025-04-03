Правительство внесло изменения в классификацию должностей госслужащих – что предусмотрели для работников аппаратов судов

Кабмин определил функционал семьи должностей государственной службы «Организационное обеспечение выполнения функций суда, органов и учреждений системы правосудия или конституционного производства».

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал постановление от 1 апреля №369 «Некоторые вопросы проведения классификации должностей государственной службы», которое является частью пакета подзаконных актов, предусмотренных законом от 11 марта 2025 года №4282-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей» и вступает в силу одновременно с ним, но не ранее дня опубликования.

Постановлением внесены изменения в постановление Кабмина от 23 октября 2023 года №1109 «О подготовке к внедрению условий оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году».

В частности, внесены изменения в Алгоритм проведения классификации должностей государственной службы и в Каталог типовых должностей государственной службы и критериев отнесения к таким должностям. Государственным органам поручено пересмотреть результаты классификации должностей государственной службы с целью приведения их в соответствие с этим постановлением.

Таким образом, данным Каталогом определяются 27 семей должностей государственной службы.

Организационное обеспечение выполнения функций суда, органов и учреждений системы правосудия или конституционного производства отнесено к 17-й семье. Правовое обеспечение – к 19-й.

Вместе с тем, по основному функционалу типовых должностей обеспечение осуществления дисциплинарного производства в отношении судей, рассмотрение жалоб на решения в дисциплинарных делах отнесено к 7-й семье должностей государственной службы «государственный надзор и контроль». А кадровое обеспечение деятельности членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей, высшего корпуса государственной службы органов системы правосудия отнесено к семье обеспечения реализации (координации реализации) государственной политики, то есть к 9-й семье.

Предусмотрено, что ГСА собирает и направляет в НАГС документы аппаратов судов, кроме Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда и Конституционного Суда Украины. Классификация должностей государственной службы во вновь созданных аппаратах судов проводится ответственным структурным подразделением ГСА.

Основным функционалом типовых должностей 17-й семьи должностей государственной службы «Организационное обеспечение выполнения функций суда, органов и учреждений системы правосудия или конституционного производства» является следующий:

обеспечение осуществления судом правосудия или конституционного производства в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства, конституционного производства, а также функций по его обеспечению, проведение статистических исследований осуществления правосудия, анализа судебной статистики, изучение и обобщение судебной практики, практики конституционного производства, обеспечение единообразного применения норм права, создание надлежащих условий деятельности суда, организации работы, связанной с рассмотрением обращений, запросов, обеспечением доступа к публичной информации, находящейся во владении суда, осуществление объективного и беспристрастного распределения между судьями судебных дел, обеспечение автоматизированного распределения дел, фиксация судебного процесса техническими средствами, обеспечение соблюдения лицами, находящимися в суде, установленных правил и выполнения участниками судебного процесса и другими лицами, находящимися в зале судебного заседания, распоряжений председательствующего в судебном заседании.

Ниже приводим распределение по уровням для этой семьи должностей.

Автор: Наталя Мамченко

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