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Дональд Трамп сообщил своему окружению, что Илон Маск скоро уйдет из DOGE – Politico

20:22, 2 апреля 2025
Дональд Трамп остается доволен Илоном Маском, однако в последние дни оба решили, что скоро придет время для Маска вернуться в свой бизнес.
Дональд Трамп сообщил своему окружению, что Илон Маск скоро уйдет из DOGE – Politico
Фото: PBS
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Президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, что Илон Маск, который в настоящее время возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), покинет государственную службу и будет заниматься собственным бизнесом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что Трамп остается довольным Маском и его инициативой по созданию Департамента эффективности правительства, однако в последние дни оба решили, что скоро наступит время для Маска вернуться к своему бизнесу.

Как пишет Politico, некоторые чиновники администрации Трампа разочарованы непредсказуемостью Маска и все чаще рассматривают миллиардера как политическую фигуру, а не бизнесмена.

При этом, как подчеркнул один из американских высокопоставленных чиновников, Маск может сохранить неформальную роль советника Трампа и продолжит изредка появляться на территории Белого дома.

Другой источник предупредил, что тот, кто думает, что Маск полностью исчезнет из орбиты Трампа, «обманывает себя».

Через некоторое время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала «мусором» сообщение газеты Politico.

Она подчеркнула, что Маск и Трамп публично заявляли, что предприниматель отойдет от роли госслужащего, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена».

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США Дональд Трамп Илон Маск

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