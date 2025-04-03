Илон Маск останется советником Дональда Трампа и после ухода из DOGE, — вице-президент Венс

Ранее стало известно, что Илон Маск уйдет с государственной службы и будет заниматься собственным бизнесом.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Илон Маск останется советником президента Дональда Трампа и после того, как покинет пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Об этом сообщает Reuters.

«У DOGE много работы, и да, эта работа будет продолжаться после ухода Илона. Но по сути, Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента», — заявил Вэнс.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, что Илон Маск, который в настоящее время возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), уйдет с государственной службы и займется собственным бизнесом.

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