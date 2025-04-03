В Киеве ряд станций синей ветки метро закрыт на вход — на Контрактовой площади пассажир попал под поезд

Станции «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Почайна» и «Тараса Шевченко» закрыты для входа пассажиров.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Киеве на синей ветке метрополитена остановлено движение поездов от станции «Майдан Незалежности» в направлении «Героев Днепра». Под поезд попал пассажир. Об этом сообщает КГГА.

В частности, станции «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Почайна» и «Тараса Шевченко» закрыты для входа пассажиров.

На станции «Контрактовая площадь» пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Движение поездов на линии организовано от станции «Теремки» до станции «Майдан Незалежности» и от станции «Оболонь» до станции «Героев Днепра».

ОБНОВЛЕНО:

Движение поездов «синей» линии метро восстановлено в обычном режиме.

Все станции работают на вход и выход для пассажиров.

Пассажир жив. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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