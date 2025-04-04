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На Закарпатье будут судить дельцов, организовавших схемы уклонения от службы и выезда за границу

07:54, 4 апреля 2025
С двух мужчин злоумышленники взяли 18 000 долларов.
На Закарпатье будут судить дельцов, организовавших схемы уклонения от службы и выезда за границу
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На Закарпатье будут судить участников преступной схемы, которые получили 18 000 долларов за оформление заключения ВВК о непригодности с возможностью выезда за границу для двух граждан.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, 46-летний житель Закарпатья подыскивал потенциальных «клиентов» и, получив предоплату, направлял их к задействованным в схеме сообщникам — врачам и служащим районного центра комплектования.

За деньги военнообязанные граждане должны были получить фиктивные заключения ВВК о непригодности с последующим исключением с воинского учета. Таким образом «клиенты» получали возможность беспрепятственно выехать за пределы страны. За свои «услуги» фигуранты брали от 9 000 до 14 000 долларов.

В 2024 году правоохранители задержали организатора и пятерых участников преступной группы — заведующего отделением местной больницы, члена ВВК — врача-психиатра, начальницу отдела районного территориального центра комплектования и двух гражданских — в процессуальном порядке.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. На имущество фигурантов наложен арест на общую сумму более 18 миллионов гривен.

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Национальная полиция Закарпатье ВВК

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