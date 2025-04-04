На Закарпатье будут судить дельцов, организовавших схемы уклонения от службы и выезда за границу

С двух мужчин злоумышленники взяли 18 000 долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье будут судить участников преступной схемы, которые получили 18 000 долларов за оформление заключения ВВК о непригодности с возможностью выезда за границу для двух граждан.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, 46-летний житель Закарпатья подыскивал потенциальных «клиентов» и, получив предоплату, направлял их к задействованным в схеме сообщникам — врачам и служащим районного центра комплектования.

За деньги военнообязанные граждане должны были получить фиктивные заключения ВВК о непригодности с последующим исключением с воинского учета. Таким образом «клиенты» получали возможность беспрепятственно выехать за пределы страны. За свои «услуги» фигуранты брали от 9 000 до 14 000 долларов.

В 2024 году правоохранители задержали организатора и пятерых участников преступной группы — заведующего отделением местной больницы, члена ВВК — врача-психиатра, начальницу отдела районного территориального центра комплектования и двух гражданских — в процессуальном порядке.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. На имущество фигурантов наложен арест на общую сумму более 18 миллионов гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.