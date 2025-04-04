На Закарпатті судитимуть ділків, які організували схеми ухилення від служби та виїзду за кордон

З двох чоловіків зловмисники взяли 18 000 доларів.

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На Закарпатті судитимуть зловмисників, які отримали 18 000 доларів за оформлення висновку ВЛК про непридатність з можливістю виїзду за кордон для двох громадян.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, 46-річний житель Закарпаття підбирав потенційних «клієнтів» та, отримавши передоплату, направляв їх до задіяних у схемі спільників-лікарів та службовців районного центру комплектування.

За кошти військовозобов’язані громадяни мали отримати фіктивні заключення ВЛК про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Таким чином «клієнти» отримували можливість безперешкодно виїхати за межі країни. За свої «послуги» фігуранти брали від 9 000 до 14 000 доларів.

У 2024 році правоохоронці затримали організатора та пʼятьох учасників злочинної групи — завідувача відділення місцевої лікарні, члена ВЛК - лікаря-психіатра, начальницю відділу районного територіального центру комплектування та двох цивільних — у процесуальному порядку.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. На майно фігурантів накладено арешт загальною вартістю більше ніж 18 мільйонів гривень.

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