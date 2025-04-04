На Великдень у Києві не змінять комендантську годину, але богослужіння транслюватимуть онлайн

Місто звернеться до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь.

Джерело фото: Freepik

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У Великодню ніч у Києві не планують змінювати час комендантської години. Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в режимі онлайн-трансляції. Про це повідомили у КМДА.

«Це четвертий Великдень, який відзначаємо в умовах воєнного стану. Тож закликаємо містян надати перевагу онлайн-трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє з 00:00 до 05:00. Змінювати час комендантської години у столиці не планується», – вказали там.

Зазначається, що напередодні свята місто звернеться до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет.

Також у КМДА додали, що на час проведення у 2025 році поминальних днів місто забезпечить організацію перевезень до міських кладовищ.

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