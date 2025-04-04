На Пасху в Киеве не изменят комендантский час, но богослужения будут транслироваться онлайн

Город обратится к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений.

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В Пасхальную ночь в Киеве не планируют изменять время комендантского часа. Богослужения в храмах ночью будут проводиться в режиме онлайн-трансляции. Об этом сообщили в КГГА.

«Это четвертая Пасха, которую мы отмечаем в условиях военного положения. Поэтому призываем жителей города отдать предпочтение онлайн-трансляциям богослужений и помнить о комендантском часе, который действует с 00:00 до 05:00. Изменять время комендантского часа в столице не планируется», — указали там.

Отмечается, что накануне праздника город обратится к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских медиа и через интернет.

Также в КГГА добавили, что на время проведения в 2025 году поминальных дней город обеспечит организацию перевозок до городских кладбищ.

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