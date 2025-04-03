Украина считает действующими договоренности, достигнутые в Саудовской Аравии, — Павел Палиса

Нарушение этих договоренностей Украина фиксирует и передает американской стороне по дипломатическим каналам.

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Украина считает действующими договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса на встрече с украинскими медиа.

Он отметил, что нарушения этих договоренностей Украина фиксирует и передает американской стороне по дипломатическим каналам.

«Обо всех фактах их нарушения мы информируем американскую сторону, предоставляя имеющиеся у нас доказательства этих нарушений», – заявил заместитель руководителя ОП.

Палиса подчеркнул, что Украина не передавала американской стороне конкретный список объектов критической инфраструктуры, их названия или координаты. Она передала критерии определения таких объектов.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что во время встречи украинской и американской делегаций в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) вопросы территориальных уступок не обсуждались.

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