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На переговорах в Ер-Ріяді про територіальні поступки не йшлося — Павло Паліса

17:33, 26 березня 2025
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив результати переговорів зі США в Ер-Ріяді.
На переговорах в Ер-Ріяді про територіальні поступки не йшлося — Павло Паліса
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Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив, що під час зустрічі української та американської делегацій в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не обговорювалися питання територіальних поступок. Українська та американська команди продовжили технічні консультації, що стосуються всеосяжного припинення вогню, про яке було досягнуто домовленості з американською стороною під час попередніх переговорів у Джидді.

Також Паліса додав, що погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США.

"Ми попереджали американську команду, що росіяни тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови", - написав Паліса у Телеграм.

На його переконання, це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справедливого миру.

"Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей", - наголосив заступник керівника ОП.

Стосовно "червоних ліній" він акцентував: "Жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов".

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.

Тим часом у Кремлі заявляють, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій з «Россільгоспбанку» та інших російських фінансових організацій, залучених до операцій з міжнародної торгівлі продовольством.

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США рф Україна Саудівська Аравія

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