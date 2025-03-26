Фіктивні інвалідності за 20 тисяч доларів — на Вінниччині судитимуть організаторку схеми

Зловмисниця за гроші допомагала чоловікам в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон.

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На Вінниччині судитимуть жінку, яка оформлювала фіктивні групи інвалідності чоловікам для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, жінка розгорнула свою діяльність щонайменше з квітня 2024 року. Вона допомагала оформлювати групу інвалідності без жодних медичних підстав, отримуючи за це близько 20 тисяч доларів. Фіктивні документи видавалися різними медичними установами регіону.

Матеріали щодо посадовців, які сприяли схемі, виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування щодо них триває.

Після рішення керівництва держави щодо ліквідації центрів медико-соціальної експертизи зловмисниця змінила свою схему: почала оформлювати довідки про необхідність постійного догляду для близьких осіб ухилянтів. Вартість такої «послуги» становила 10 тисяч доларів.

29 листопада 2024 року її затримали «на гарячому» під час отримання грошей.

Суд арештував її автомобіль 2023 року випуску, а вилучені 2,3 млн грн у різних валютах передав в управління АРМА.

Жінці інкримінують замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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