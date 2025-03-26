У Литві знайдено мертвими чотирьох військових США після навчань на кордоні з Білоруссю — ЗМІ

Чотирьох зниклих американських військових знайшли мертвими у Литві – в них були навчання на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє Delfi.
Інцидент стався на полігоні біля Пабраде, що на сході країни, поблизу кордону з Білоруссю.
Разом із солдатами зник гусеничний транспортний засіб. За останніми даними, американські військові загинули. Однак офіційної інформації поки не надходило.
Вказується, що солдати першої бригади третьої піхотної дивізії на момент інциденту брали участь у запланованих тактичних навчаннях.
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