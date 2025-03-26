В Литве найдены мертвыми четверо военных США после учений на границе с Беларусью — СМИ

На полигоне в Литве пропали американские солдаты — позже их нашли мертвыми.

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Четверых пропавших американских военных нашли мертвыми в Литве — они проходили учения на границе с Беларусью. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел на полигоне возле Пабрады, на востоке страны, недалеко от границы с Беларусью.

Вместе с солдатами пропал гусеничный транспорт. По последним данным, американские военные погибли. Однако официальной информации пока не поступало.

Указывается, что солдаты первой бригады третьей пехотной дивизии на момент инцидента участвовали в запланированных тактических учениях.

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