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Фиктивные инвалидности за 20 тысяч долларов — в Винницкой области будут судить организатора схемы

23:30, 26 марта 2025
Злоумышленница за деньги помогала мужчинам в уклонении от мобилизации и выезде за границу.
Фиктивные инвалидности за 20 тысяч долларов — в Винницкой области будут судить организатора схемы
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На Винничине будут судить женщину, которая оформляла фиктивные группы инвалидности мужчинам для уклонения от мобилизации и выезда за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, женщина развернула свою деятельность как минимум с апреля 2024 года. Она помогала оформлять группу инвалидности без каких-либо медицинских оснований, получая за это около 20 тысяч долларов. Фиктивные документы выдавались различными медицинскими учреждениями региона.

Материалы в отношении должностных лиц, которые способствовали схеме, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в отношении них продолжается.

После решения руководства государства о ликвидации центров медико-социальной экспертизы злоумышленница изменила свою схему: начала оформлять справки о необходимости постоянного ухода за близкими лицами уклонистов. Стоимость такой «услуги» составляла 10 тысяч долларов.

29 ноября 2024 года ее задержали «на горячем» во время получения денег.

Суд арестовал ее автомобиль 2023 года выпуска, а изъятые 2,3 млн грн в различных валютах передал в управление АРМА.

Женщине инкриминируют покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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ГБР мобилизация военнообязанный инвалидность пересечение границы

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