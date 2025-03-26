На переговорах в Эр-Рияде о территориальных уступках речь не шла — Павел Палиса

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил результаты переговоров с США в Эр-Рияде.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что во время встречи украинской и американской делегаций в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не обсуждались вопросы территориальных уступок. Украинская и американская команды продолжили технические консультации, касающиеся всеобъемлющего прекращения огня, о котором была достигнута договоренность с американской стороной во время предварительных переговоров в Джидде.

Также Палиса добавил, что согласовали прекращение огня по поводу энергетических объектов и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления из США.

"Мы предупреждали американскую команду, что россияне будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия", - написал Палиса в Телеграм.

По его убеждению, это еще одно доказательство того, что именно украинцы стремятся к справедливому миру.

"Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Относительно "красных линий" он акцентировал: "Никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться в любых условиях".

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море.

В Кремле заявляют, что перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций с «Россельхозбанка» и других российских финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием.

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