В Киеве будут судить экс-сотрудника ВВК, который подделывал диагнозы о непригодности к службе в зоне боевых действий

Теперь врачу грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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В Киеве предстанет перед судом бывший сотрудник военно-врачебной комиссии. 63-летний врач-невропатолог за деньги «рисовал» диагноз призывнику, чтобы тот был пригоден только к службе в тылу. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина, находившийся в составе военно-врачебной комиссии на должности врача-невропатолога, за 2 000 долларов США пообещал военнообязанному сформировать заключение о диагнозе, согласно которому призывник не смог бы служить в зоне боевых действий, а только в тыловом обеспечении.

Следователи объявили мужчине о подозрении. На время следствия он находился под стражей.

В настоящее время обвинительный акт в отношении подозреваемого следователи направили в суд. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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