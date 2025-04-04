У Києві судитимуть екс-працівника ВЛК, який підробляв діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій

Тепер лікарю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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У Києві перед судом постане колишній працівник ВЛК. 63-річний лікар-невропатолог за гроші «малював» діагноз призовнику, щоб той був придатний тільки до служби в тилу. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік, який перебував в складі військово-лікарської комісії на посаді лікаря-невропатолога, за 2 000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному сформувати висновок про діагноз, згідно з яким призовник не зміг би служити в зоні бойових дій, а лише в тиловому забезпеченні.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру. На час слідства він перебував під вартою.

Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваного слідчі скерували до суду. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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