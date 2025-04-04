Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть екс-працівника ВЛК, який підробляв діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій

07:18, 4 квітня 2025
Тепер лікарю загрожує до десяти років позбавлення волі.
У Києві судитимуть екс-працівника ВЛК, який підробляв діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане колишній працівник ВЛК. 63-річний лікар-невропатолог за гроші «малював» діагноз призовнику, щоб той був придатний тільки до служби в тилу. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік, який перебував в складі військово-лікарської комісії на посаді лікаря-невропатолога, за 2 000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному сформувати висновок про діагноз, згідно з яким призовник не зміг би служити в зоні бойових дій, а лише в тиловому забезпеченні.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру. На час слідства він перебував під вартою.

Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваного слідчі скерували до суду. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція хабар мобілізація ВЛК військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Об’єднана палата ККС ВС вказала умови для перегляду ухвали слідчого судді ВАКС під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами

АП ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження, вважаючи, що рішення слідчого судді ВАКС про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не підлягає апеляційному оскарженню – позиція ОП ККС ВС.

Прокурор привітав поліцейських з Днем контрацепції та отримав за це покарання

«У кого є знайомі га*****они, подзвонить та привітайте їх», – прокурор також звернувся до поліцейських з незвичним проханням.

«Істотним дисциплінарним проступком судді може бути проступок, який призвів до істотних наслідків» – як депутати пропонують змінити підстави для звільнення суддів

Суддів не зможуть звільнити за прояв грубої неповаги до інших суддів чи адвокатів, порушення гласності і відкритості процесу, несвоєчасне подання копії рішення до Реєстру та інші проступки, якщо це не призвело до «істотних» наслідків.

Жінка знайшла на зупинці банківську картку і залишила її собі — Верховний Суд вказав, що такі дії утворюють склад злочину

Платіжна картка є різновидом офіційних документів, тому залишення собі знайденої банківської карти на ім’я потерпілої є привласненням офіційного документу.

В Україні суттєво зменшилася кількість виправдувальних вироків – звіт Верховного Суду

У 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21%.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду