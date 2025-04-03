Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

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Поскольку платежная карта является разновидностью официальных документов, действия лица, оставившего себе найденную именную банковскую карту, тем самым присвоив ее, образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда от 18 февраля 2025 года по делу №752/23669/23.

Обстоятельства дела

Обвиняемая на остановке общественного транспорта подобрала чехол с банковской картой на имя потерпевшей, которую незаконно оставила себе, тем самым присвоив официальный документ, и впоследствии осуществляла этой картой оплаты за товары в различных магазинах.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновной и осудил лицо по ч. 4 ст. 185 УК, ч. 1 ст. 357 УК.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что обвиняемая дала суду показания о наличии у нее корыстного мотива при присвоении банковской карты потерпевшей, в связи с чем в апелляционной жалобе прокурор указывал на необходимость квалификации действий лица по ч. 1 ст. 357 УК как присвоение официального документа, совершенное из корыстных побуждений.

Что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд изменил решения судов предыдущих инстанций. Исключил из указанных судебных решений выводы о признании виновной и осуждении лица за эпизоды тайного хищения имущества на суммы 1 594 грн, 1 158 грн, 1 297 грн, 999 грн, 245 грн, 579 грн, 780 грн.

КУС ВС указал, что согласно примечанию к ст. 358 УК под официальным документом в этой статье, а также в статьях 357 и 366 УК следует понимать документы, содержащие зафиксированную на любых материальных носителях информацию, которая подтверждает или удостоверяет определенные события, явления или факты, вызывающие или способные вызвать последствия правового характера, либо могут быть использованы как документы-доказательства в правоприменительной деятельности, составляемые, выдаваемые или удостоверяемые полномочными (компетентными) лицами органов государственной власти, местного самоуправления, объединений граждан, юридических лиц независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также отдельными гражданами, в том числе самозанятыми лицами, которым законом предоставлено право в связи с их профессиональной или служебной деятельностью составлять, выдавать или удостоверять определенные виды документов, составленных с соблюдением установленных законом форм и содержащих предусмотренные законом реквизиты.

Согласно ст. 1 Закона «Об информации» от 2.10.1992 №2657-XII, ст. 1 п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31, ст. 15 п. 15.2 Закона «О платежных системах и переводе средств в Украине» №2346-III от 05.04.2001, ч. 4 ст. 51 Закона «О банках и банковской деятельности» от 7.12.2000 №2121-III, документом признается любой материальный носитель, содержащий информацию, функциями которого являются ее сохранение и передача во времени и пространстве, а средствами доступа к банковским счетам (платежным инструментом) являются средства определенной формы на бумажном, электронном или ином виде носителя информации, использование которых инициирует перевод денег с соответствующего счета. Одним из видов доступа к банковским счетам являются специальные платежные средства (платежные карты и т.д.).

Проанализировав вышеуказанные нормы законов, суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что платежная карта является разновидностью официальных документов и, соответственно, предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 УК, а потому квалифицировали по указанному уголовному закону действия лица, которое, действуя с прямым умыслом, оставило себе найденную банковскую карту на имя потерпевшей, тем самым присвоив официальный документ.

Как отметил КУС, такие выводы судов предыдущих инстанций в части квалификации действий осужденной по ч. 1 ст. 357 УК согласуются с практикой Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

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