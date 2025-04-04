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В Украине стоимость бюджетной пасхальной корзины увеличилась на 33% по сравнению с прошлым годом

07:00, 4 апреля 2025
Аналитики указывают, что стоимость пасхальной корзины зависит от ее наполнения.
В Украине стоимость бюджетной пасхальной корзины увеличилась на 33% по сравнению с прошлым годом
Источник фото: Haley Owens / Unsplash
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Общая стоимость пасхальной корзины в 2025 году будет колебаться ориентировочно от 426 грн до 1 113 грн в зависимости от ее наполнения, говорится в мониторинге цен на продовольственные товары Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Аналитики указывают, что стоимость пасхальной корзины зависит от ее наполнения.

«Бюджетный вариант корзины, который включает паску, крашанки, соль, хрен и свечку, стоит в среднем 426 грн — на 33% дороже, чем в 2024 году. Если добавить еще сыр, колбасу и горчицу, то стоимость составит 847 грн (на 23% больше, чем в 2024 году), а кагор, огурцы, помидоры и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 грн, что на 17% дороже, чем в прошлом году», — отмечают в УКАБ.

Также указывается, что традиционный для запеканки свиной ошейок подорожал на 2% за месяц и стоит на 20% дороже, чем в прошлом году — 275 грн/кг. Сало остается относительно стабильным — 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр, который часто кладут в корзину, подорожал на 5% за месяц и на 21% за год — стоит 595 грн/кг.

Цены на помидоры и огурцы за последний месяц немного снизились из-за увеличения импорта и внутреннего предложения. Однако по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12-25%. До праздника возможны незначительные колебания, но резкого роста цен не ожидается.

«В этом году главные составляющие пасхальных расходов — паска, яйца, сыр и мясные продукты. Ожидается активизация спроса на эти продукты питания в следующие два недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху будут отмечать вместе христиане восточного и западного обряда, это увеличит спрос на продукты питания в этот период времени. Хотя потребительская способность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику, и цены значительно снижаться не будут. Также на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, которые остаются до Пасхи, цена корзины может ещё вырасти на 5-7%», — подытожили в УКАБ.

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