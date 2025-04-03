В 2025 году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек, — Павел Палиса

По его словам, уже сейчас наблюдаются признаки подготовки российских войск к активизации боевых действий сразу на нескольких направлениях фронта.

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В 2025 году Россия планирует существенно нарастить свое военное присутствие, увеличив свою группировку еще на 150 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса на встрече с украинскими медиа.

По его словам, уже сейчас наблюдаются признаки подготовки российских войск к активизации боевых действий сразу на нескольких направлениях фронта.

Он также добавил, что это происходит на фоне продолжающихся консультаций о прекращении огня.

«Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно. Это происходит на фоне продолжающихся консультаций о прекращении огня», — отметил Палиса.

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