У 2025 році російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб, — Павло Паліса

За його словами, вже зараз спостерігаються ознаки підготовки російських військ до активізації бойових дій на кількох напрямках фронту.

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У 2025 році Росія планує суттєво наростити військову присутність, збільшивши своє угруповання ще на 150 тисяч осіб. Про це сказав заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими медіа.

За його словами, вже зараз спостерігаються ознаки підготовки російських військ до активізації бойових дій одразу на кількох напрямках фронту.

Він також додав, що це відбувається на тлі триваючих консультацій щодо припинення вогню.

«Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо. Це відбувається на тлі триваючих консультацій щодо припинення вогню», — зазначив Паліса.

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