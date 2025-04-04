У сервісному центрі МВС нагадали, як відновити свідоцтво про реєстрацію авто

Для відновлення свідоцтва про реєстрацію авто треба надати низку документів.

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Головний сервісний центр МВС нагадав, як власникам транспортних засобів відновити свідоцтво про реєстрацію авто.

До сервісного центру МВС власник або уповноважена особа звертається з пакетом документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).

Орієнтовна вартість – 350 грн за адміністративну послугу та 540 – бланк свідоцтва. За бажанням автовласник може закріпити за транспортним засобом новий номерний знак, або залишити наявний. Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення.

Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

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