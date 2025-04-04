В сервисном центре МВД напомнили, как восстановить свидетельство о регистрации авто

Для восстановления свидетельства о регистрации авто необходимо предоставить ряд документов.

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Главный сервисный центр МВД напомнил, как владельцам транспортных средств восстановить свидетельство о регистрации автомобиля.

В сервисный центр МВД владелец или уполномоченное лицо обращается с пакетом документов:

паспорт с отметкой о регистрации места проживания (или ID-карта и выписка о месте проживания);

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

справка из полиции (если свидетельство было украдено).

Ориентировочная стоимость — 350 грн за административную услугу и 540 грн — бланк свидетельства. По желанию автовладелец может закрепить за транспортным средством новый номерной знак или оставить существующий. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения.

Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

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