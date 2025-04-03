Аналитики проанализировали, как изменилась стоимость продуктов для главной пасхальной выпечки — пасхи

Приготовление 3-4 пасок весом по 500-600 грамм по классическому рецепту обойдется на 38,6% дороже, чем перед Пасхой 2024 года.

Источник фото: Diliara Garifullina / Unsplash

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Также нынешний индекс главной пасхальной выпечки значительно вырос, указывают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) по результатам продуктового мониторинга.

Так, по информации УКАБ, приготовление 3-4 пасок весом по 500-600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 грн, что на 38,6% дороже, чем перед Пасхой 2024 года.

«Наибольшее влияние на себестоимость оказывают сливочное масло (подорожало на 71% и составляет 121 грн за 200 грамм), молоко (+31%, 30 грн за 500 грамм) и яйца (+61%, 58 грн за 8 штук). Кроме того, для выпекания пасхи необходимы мука и сахар, которые за последний месяц немного подешевели: мука на 8%, а сахар на 6%. Однако это удешевление не компенсирует годовой рост цен: мука все еще на 14% дороже, чем в апреле 2024 года, а сахар — на 13%. Стоимость дрожжей осталась неизменной», — показали результаты мониторинга.

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