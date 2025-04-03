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Арендная плата за землю — налоговая напомнила важные аспекты для плательщиков налогов

23:48, 3 апреля 2025
В налоговой назвали ключевые моменты относительно арендной платы.
Арендная плата за землю — налоговая напомнила важные аспекты для плательщиков налогов
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области напоминает, что своевременная и корректная уплата арендной платы за земельные участки является обязанностью каждого арендатора. В соответствии со статьёй 288 Налогового кодекса Украины, основанием для начисления арендной платы является договор аренды земельного участка.

Ключевые моменты относительно арендной платы:

Обязанность подачи информации: органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны до 1 февраля каждого года подавать в контролирующий орган перечень арендаторов земельных участков, а также сообщать о новых договорах, изменениях или их расторжении до 1 числа следующего месяца (п. 288.1 НКУ).

Форма договора: договоры аренды земли государственной и коммунальной собственности заключаются по типовой форме, утверждённой Кабинетом Министров Украины (п. 288.1 НКУ).

Годовая сумма арендной платы:

3.1 не может быть меньше размера земельного налога:

- для земельных участков, нормативная денежная оценка которых проведена — в размере не более 3 процентов их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования — не более 1 процента их нормативной денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 1 процента их нормативной денежной оценки;

- для земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена — в размере не более 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области, для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области (п. 288.5.1 НКУ);

- не может превышать 12% нормативной денежной оценки (п. 288.5.2 НКУ);

- может превышать 12% в случае определения арендатора на конкурсных началах (п. 288.5.3 НКУ);

- для пастбищ в горных населенных пунктах не может превышать размера земельного налога (п. 288.5.4 НКУ);

- для баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки не может превышать 0,1% нормативной денежной оценки (п. 288.5.5 НКУ);

- для государственных предприятий, преобразованных в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, 100% акций которых принадлежат государству — не менее 12% нормативной денежной оценки (п. 288.5.6 НКУ).

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земля

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