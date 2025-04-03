Апелляция ВАКС уменьшила наказание экс-судье Николаю Чаусу до 8,5 лет лишения свободы

Бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу уменьшили наказание до 8,5 лет.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила наказание бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу до 8,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает АП ВАКС.

У него также конфисковали все имущество и запретили после отбытия основного наказания занимать определенные должности, в частности судьи и члена Высшего совета правосудия в течение 3 лет.

«По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения, отменила приговор ВАКС и постановила новый, которым бывшему судье назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией всего имущества, принадлежащего ему на праве собственности, за получение им неправомерной выгоды. Для исполнения приговора осужденный оставлен под стражей», — отметили в Апелляционной палате ВАКС.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в течение трех месяцев.

Как известно, в июне 2023 года Высший антикорсуд приговорил экс-судью Днепровского райсуда Киева Чауса к 10 годам лишения свободы.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса на получении взятки в размере $150 тыс. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, один из которых был найден и выкопан на земельном участке судьи.

По данным НАБУ, Чаус получил деньги за вынесение приговора в пользу подсудимой.

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