ВККС рассмотрит вопрос о командировки судей в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о командировки (временном переводе) для осуществления правосудия в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области одного судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 23 апреля в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить свои документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада одобрила законопроект о временной отмене ограничения на сроки командирования судей.

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