В Днепре водитель Volkswagen решил проверить, как хорошо летает его авто — видео

Драггер не удивил и показал 1,86 промилле.

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В Днепре водитель Volkswagen решил проверить, как хорошо летает его автомобиль. О происшествии рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Что может пойти не так, если сесть за руль в состоянии опьянения? Правильно — абсолютно все. В Днепре водитель Volkswagen, похоже, решил проверить, как хорошо "летит" его авто», — отметил он.

К счастью, как говорят в полиции, машина осталась на земле, хотя и не там, где должна была быть.

«Драггер не удивил — 1,86 промилле. Да и водитель не отрицал: говорит, "выпил бутылочку, да и не одну"», — добавляет Белошицкий.

В итоге, автовладелец получил протоколы за управление в нетрезвом состоянии и нарушение ПДД. Дальше слово за судом.

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