Операция завершена, — Трамп после введения пошлин сравнил США с пациентом, который выздоравливает

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира.
Позже Дональд Трамп прокомментировал свое решение о введении пошлин. В своей соцсети он сравнил США с «пациентом, который выздоравливает», и заверил, что его страна станет еще сильнее.
«Операция завершена! Пациент жив и выздоравливает. Прогноз заключается в том, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп.
Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список пошлин по всем странам. В отношении Украины установлена базовая пошлина в 10%.
Кроме того, США вводят 25% пошлину на все автомобили, произведенные за пределами страны и новые правила вступят в силу с 3 апреля.
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