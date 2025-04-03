«Коалиция желающих» решила, что кто-то из европейских лидеров должен выйти на диалог с РФ — Стубб

В то же время Стубб подчеркнул, что любые усилия по сближению с Россией должны быть тесно скоординированы.

Источник фото: Yle

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Франция или Великобритания должны взять на себя инициативу во взаимодействии с Россией по Украине в рамках европейских усилий по поддержке Киева, заявил президент Финляндии Александр Стубб, которого цитирует Reuters.

Как указано, Стубб сказал журналистам в Хельсинки, что европейские лидеры, которые присоединились к «коалиции желающих» поддержать Украину, согласились на встрече на прошлой неделе, что хотя бы один из их лидеров должен на определенном этапе выйти на диалог с Россией.

Стубб подчеркнул, что любые усилия по сближению с Россией должны быть тесно скоординированы.

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