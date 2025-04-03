«Коаліція охочих» вирішила, що хтось з європейських лідерів повинен вийти на діалог з РФ — Стубб

Водночас Стубб наголосив, що будь-які зусилля щодо наближення до Росії повинні бути тісно скоординовані.

Джерело фото: Yle

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Франція чи Великобританія мають взяти на себе ініціативу у взаємодії з Росією щодо України в рамках європейських зусиль щодо підтримки Києва, заявив президент Фінляндії Александр Стубб, якого цитує Reuters.

Як вказується, Стубб сказав журналістам у Гельсінкі, європейські лідери, які приєдналися до «коаліції охочих» підтримати Україну, погодилися на зустрічі минулого тижня, що принаймні один із їхніх лідерів повинен на певному етапі вийти на діалог з Росією.

Стубб наголосив, що будь-які зусилля щодо наближення до Росії повинні бути тісно скоординовані.

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