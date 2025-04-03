Податок на нерухомість — кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році

У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік.

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Власники житла, площа якого перевищує норми, мають сплатити податок на нерухомість. У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Хто має сплатити податок на нерухомість:

Власники житла, якщо площа перевищує норми:

для квартир — понад 60 кв. м

для будинків — понад 120 кв. м

інших типів житла та їх часток — понад 180 кв. м

Скільки треба платити:

Залежить від ставки податку та площі, що перевищує норму.

Як визначається ставка податку:

Її визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року.

Ставка податку не може перевищувати 1,5 % за 1 кв. м.

На 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн. Тож максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.

Як це виглядатиме на практиці:

Наприклад, Ви — власник квартири площею 65 кв. м

Ставка податку — 1,5 % (7100 грн х 1,5 відсотка = 106,5 грн).

Оподатковувана площа — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)

Сума податку: 5 кв. метрів х 106,50 грн = 532,50 грн.

Коли платити:

Впродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення. Повідомлення має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня.

Що буде за несвоєчасну сплату:

Штраф у розмірі 5%, якщо затримка до 30 днів включно, 10% — понад 30 днів суми податкового боргу.

Хто звільнений від сплати податку:

власники нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм

власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.

Обʼєкти нерухомості, за які не доведеться сплачувати:

дитячі будинки сімейного типу

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину

власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств

житло, яке належить багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

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