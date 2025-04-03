Податок на нерухомість — кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році

Власники житла, площа якого перевищує норми, мають сплатити податок на нерухомість. У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Хто має сплатити податок на нерухомість:
Власники житла, якщо площа перевищує норми:
Скільки треба платити:
Залежить від ставки податку та площі, що перевищує норму.
Як визначається ставка податку:
Її визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року.
Ставка податку не може перевищувати 1,5 % за 1 кв. м.
На 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн. Тож максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.
Як це виглядатиме на практиці:
Наприклад, Ви — власник квартири площею 65 кв. м
Ставка податку — 1,5 % (7100 грн х 1,5 відсотка = 106,5 грн).
Оподатковувана площа — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)
Сума податку: 5 кв. метрів х 106,50 грн = 532,50 грн.
Коли платити:
Впродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення. Повідомлення має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня.
Що буде за несвоєчасну сплату:
Штраф у розмірі 5%, якщо затримка до 30 днів включно, 10% — понад 30 днів суми податкового боргу.
Хто звільнений від сплати податку:
Обʼєкти нерухомості, за які не доведеться сплачувати:
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