В Україні суттєво зменшилася кількість виправдувальних вироків – звіт Верховного Суду

У 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21%.

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Верховний Суд оприлюднив звіт про Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2024 році.

Цікаво, що у порівнянні з 2023 роком, у 2024 році суттєво зменшилася кількість виправдувальних вироків, які набрали законної сили.

Відповідно до інформації Верховного Суду, у 2024 році набрали законної сили виправдувальні вироки стосовно 163 осіб.

Тоді як у 2023 році судами було остаточно виправдано 206 осіб.

Таким чином, у 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21%.

Для порівняння, у 2022 році набрали законної сили виправдувальні вироки стосовно 172 осіб, у 2021 році – стосовно 194 осіб.

Найбільше виправдувальних вироків, що були залишені в «силі», у 2024 році винесли суди, розташовані у Дніпропетровській області (виправдано 25 осіб), Волинській області (20 осіб) та Львівській області (20 осіб).

Суди, розташовані у місті Києві, у минулому році постановили виправдувальні вироки стосовно 19 осіб (у 2023 році – стосовно 12 осіб).

Крім того, у 2024 році апеляційні загальні суди скасували виправдувальні вироки стосовно 169 осіб (у 2023 році – стосовно 177 осіб).

Відповідно, у 2022 році апеляційними судами виправдувальні вироки були скасовані стосовно 146 осіб, а у 2021 році – стосовно 174 осіб.

Разом з тим, необхідно відзначити, що ще п’ять років тому кількість скасованих апеляційними судами виправдувальних вироків, була ще більшою – у 2020 році апеляційними судами скасовано виправдувальні вироки стосовно 222 осіб, а у 2019 році – стосовно 305 осіб.

Нагадаємо, що у 2024 році Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував більше 50% виправдувальних вироків, винесених судами першої та апеляційної інстанції.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховний Суд оприлюднив інформацію, як і за що судили українських військовослужбовців у 2024 році.

Автор В’ячеслав Хрипун

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