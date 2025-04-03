В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

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Верховный Суд обнародовал отчет о состоянии осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об административных правонарушениях судами общей юрисдикции в 2024 году.

Интересно, что по сравнению с 2023 годом, в 2024 году существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров, вступивших в законную силу.

Согласно информации Верховного Суда, в 2024 году вступили в законную силу оправдательные приговоры в отношении 163 человек.

В то время как в 2023 году судами было окончательно оправдано 206 человек.

Таким образом, в 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Для сравнения, в 2022 году вступили в законную силу оправдательные приговоры в отношении 172 человек, в 2021 году – в отношении 194 человек.

Больше всего оправдательных приговоров, которые были оставленных в «силе», в 2024 году вынесли суды, расположенные в Днепропетровской области (оправдано 25 человек), Волынской области (20 человек) и Львовской области (20 человек).

Суды, расположенные в городе Киеве, в прошлом году вынесли оправдательные приговоры в отношении 19 человек (в 2023 году – в отношении 12 человек).

Кроме того, в 2024 году апелляционные общие суды отменили оправдательные приговоры в отношении 169 человек (в 2023 году – в отношении 177 человек).

Соответственно, в 2022 году апелляционными судами оправдательные приговоры были отменены в отношении 146 человек, а в 2021 году – в отношении 174 человек.

Вместе с тем, необходимо отметить, что еще пять лет назад количество отмененных апелляционными судами оправдательных приговоров было еще больше – в 2020 году апелляционными судами отменены оправдательные приговоры в отношении 222 человек, а в 2019 году – в отношении 305 человек.

Напомним, что в 2024 году Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил более 50% оправдательных приговоров, вынесенных судами первой и апелляционной инстанции.

Кроме того, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд опубликовал информацию, как и за что, украинских военнослужащих судили в 2024 году.

Автор Вячеслав Хрипун

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