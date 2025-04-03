Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

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Группа народных депутатов зарегистрировала два законопроекта 13146 и 13149 — о внесении изменений в Уголовный кодекс и в закон об обороне Украины относительно обстоятельств, исключающих уголовную ответственность за деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия военного положения и ведения военных, боевых действий.

Как указывают депутаты, действующее определение в законодательстве понятия «боевой иммунитет» не обеспечивает реальную защиту военного командования, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, добровольцев Сил территориальной обороны, работников правоохранительных органов от несправедливого уголовного преследования.

Так, в существующей редакции статьи 43-1 Уголовного кодекса приведена норма о том, что уголовным правонарушением не является только деяние, связанное с причинением вреда жизни или здоровью лица, осуществляющего агрессию против Украины, или причинением вреда правоохраняемым интересам.

«При этом в настоящее время не определено, что уголовным правонарушением не являются деяния, приведшие к потерям личного состава, боевой техники, другого военного имущества или другим последствиям применения вооруженной и иной силы именно при отражении вооруженной агрессии, а норма о причинении вреда правоохраняемым интересам неконкретна и допускает двойное или выборочное толкование», — указывают инициаторы проекта.

Так, в статье 43-1 УК предлагается уточнить, что уголовным правонарушением не является деяние (действие или бездействие), совершенное в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта и направленное на отражение и сдерживание вооруженной агрессии РФ или агрессии другой страны, которое связано с потерями личного состава, боевой техники, другого имущества или причинило вред правоохраняемым интересам лица или государства, либо причинило вред жизни или здоровью лица, осуществляющего агрессию, при отсутствии признаков пыток или применения средств ведения войны, запрещенных международным правом, других умышленных нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Также предлагается уточнить, что должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства и других нормативно-правовых актов в сфере обороны Украины, несут установленную законом ответственность, кроме случаев, предусмотренных статьей 43-1 Уголовного кодекса.

В статье 425 УК «Небрежное отношение к военной службе» предлагается уточнить, что за небрежное отношение военной должностной особы к службе ответственность наступает только при наличии реальной возможности надлежащего выполнения обязанностей.

Соответственно, в Законе «Об обороне Украины» предлагается уточнить термин «боевой иммунитет», а именно: боевой иммунитет — это правовой принцип, согласно которому военное командование, военнослужащие, полицейские полиции особого назначения Нацполиции, добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ, работники правоохранительных органов, которые в соответствии со своими полномочиями участвуют в обороне Украины, лица, определенные Законом «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины», не подлежат привлечению к ответственности, в том числе уголовной, за потери личного состава, боевой техники или другого военного имущества, временную потерю отдельных территорий государства, другие последствия применения вооруженной и иной силы во время отражения вооруженной агрессии против Украины или ликвидации (нейтрализации) вооруженного конфликта, выполнения военных и организационных мероприятий по обороне Украины с применением любых видов оружия (вооружения) или без такового, наступление которых невозможно было предвидеть при планировании и выполнении таких действий (заданий), или которые охватываются оправданным риском, или для предотвращения которых не существовало реальных возможностей, кроме случаев нарушения законов и обычаев войны или применения вооруженной силы, определенных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

Автор: Наталя Мамченко

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