Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Хмельницкой области суд отправил за решетку мужчину, избившего отца военнослужащего за замечание по поводу российской музыки

21:51, 3 апреля 2025
Злоумышленник был приговорен к 2 годам лишения свободы.
В Хмельницкой области суд отправил за решетку мужчину, избившего отца военнослужащего за замечание по поводу российской музыки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда, которым житель Каменец-Подольского района был приговорен к 2 годам лишения свободы за хулиганство и причинение телесных повреждений. Апелляционную жалобу его защитника ХАС отклонил, передает официальный сайт суда.

Согласно материалам дела, 24 сентября 2023 года в г. Дунаевцы возле входа в магазин местный житель, сын которого служит в рядах ВСУ, услышал, как из припаркованного неподалеку «Фольксвагена» громко звучит русская музыка. Он сделал замечание пьяному 26-летнему молодому человеку, который находился в автомобиле, и сказал выключить русские песни.

В ответ тот набросился на него с кулаками, нанеся многочисленные удары по лицу и груди. В результате нападения 64-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей лица и руки, множественные гематомы и раны.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области признал нападавшего виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 296 — хулиганство, связанное с сопротивлением гражданам, которые пытались прекратить хулиганские действия; ст. 128 — причинение неосторожного телесного повреждения средней тяжести; ч. 1 ст. 122 — умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести, и назначил ему 2 года лишения свободы.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу: просил отменить приговор в части обвинения его подзащитного в хулиганстве и смягчить наказание.

Он указал на отсутствие доказательств того, что именно он включил русскую музыку. По версии защиты, действия молодого человека не были направлены на грубое нарушение общественного порядка. Это была месть на почве внезапной личной неприязни из-за необоснованных требований прохожего выключить музыку в автомобиле и его оскорблений.

Доводы апелляционной жалобы — необоснованны, считает апелляционный суд. Коллегия судей, в частности, обратила внимание, что в связи с российской агрессией в украинском обществе существует негативное отношение к музыке на русском языке. Ее громкое воспроизведение в общественном месте явно нарушает общественный порядок и покой граждан, что очевидно «вне разумного сомнения».

«И вместо того, чтобы выключить русскую музыку (независимо от того, кто ее включил) в ответ на замечание незнакомого мужчины, обвиняемый решил его избить, демонстрируя тем самым явное неуважение к общественным ценностям и установленным в обществе общепринятым нормам поведения», - написал суд.

Суд также отметил, что на день совершения преступления действовал закон о запрете русской музыки в публичном пространстве, поэтому замечание потерпевшего было уместным.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции назначил обвиняемому законное наказание, и оснований для его смягчения нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.

Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді