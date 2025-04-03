На Хмельниччині суд відправив за ґрати чоловіка, який побив батька військового через зауваження щодо російської музики

Зловмисника було засуджено до 2 років позбавлення волі.

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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду, яким жителя Кам'янець-Подільського району засуджено до 2 років позбавлення волі за хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень. Апеляційну скаргу його захисника ХАС відхилив, передає офіційний сайт суду.

За матеріалами справи, 24 вересня 2023 року у м. Дунаївці біля входу до магазину місцевий мешканець, син котрого служить в лавах ЗСУ, почув як з припаркованого неподалік «фольксвагена» гучно лунає російська музика. Він зробив зауваження нетверезому 26-річному молодику, який був в автомобілі, та сказав вимкнути російські пісні.

У відповідь той накинувся на нього з кулаками, завдавши численних ударів в обличчя та груди. Унаслідок нападу 64-річний потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, переломи кісток обличчя і руки, множинні гематоми та рани.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області визнав нападника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 296 – хуліганство, пов’язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії; ст. 128 – заподіяння необережного середньої тяжкості тілесного ушкодження; ч. 1 ст. 122 – заподіяння умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження та призначив йому 2 роки позбавлення волі.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу: просив скасувати вирок в частині обвинувачення його підзахисного у хуліганстві та пом’якшити покарання.

Указав на відсутність доказів того, що саме він увімкнув російську музику. За версією захисту, дії молодика не були спрямовані на грубе порушення громадського порядку. Це була помста на ґрунті раптової особистої неприязні через безпідставні вимоги перехожого вимкнути музику в автомобілі та його образи.

Доводи апеляційної скарги – необґрунтовані, вважає апеляційний суд. Колегія суддів серед іншого звернула увагу, що у зв`язку з російською агресією в українському суспільстві є негативне ставлення до музики російською мовою. Її гучне відтворення у громадському місці вочевидь порушує громадський порядок і спокій громадян, що є зрозумілим «поза розумним сумнівом».

«Та замість того, аби вимкнути російську музику (незважаючи на те, хто її увімкнув) у відповідь на зауваження незнайомого чоловіка, обвинувачений вирішив його побити, демонструючи тим самим явну неповагу до суспільних цінностей та встановлених у суспільстві загальноприйнятих норм поведінки», - написав суд.

Суд також зауважив, що на день вчинення злочину діяв закон про заборону російської музики в публічному просторі, тому зауваження потерпілого було слушним.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції призначив обвинуваченому законне покарання й підстав для його пом’якшення немає.

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