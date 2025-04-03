Практика судів
  1. В Україні

Вибух на ринку Юність стався внаслідок підриву гранати – поліція

16:36, 3 квітня 2025
У приміщенні вибухотехніки виявили залишки боєприпасу.
Вибух на ринку Юність стався внаслідок підриву гранати – поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», на ринку Юність у Києві пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинуло.

Згодом у поліції повідомили, що було встановлено, що вибух у магазині стався у наслідок підриву гаранти. У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу.

Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні суттєво зменшилася кількість виправдувальних вироків – звіт Верховного Суду

У 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21%.

Депутати пропонують зміни до Кримінального кодексу щодо бойового імунітету

Народні депутати вважають упущенням те, що наразі не визначено, що злочином «не є діяння, що призвели до втрат особового складу».

Євросоюз має плани спростити закон GDPR про конфіденційність персональних даних, бо він заважає бізнесу

Перегляд закону GDPR є наступним у списку «хрестового походу» ЄС проти надмірного регулювання – Politico.

Виконання судових рішень не залежатиме від наявності інших заборон чи черговості поданих заяв – Мін'юст ініціює законодавчі зміни

Реєстраційні дії на підставі судових рішень будуть проводитися як за зверненням заявника, так і автоматично через електронну систему.

Уряд затвердив порядок перевірки митників на детекторі брехні

Результати опитування на детекторі брехні не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження чи для прийняття рішення про відмову об’єкту опитування в зайнятті посади.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду