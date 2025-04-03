Вибух на ринку Юність стався внаслідок підриву гранати – поліція

У приміщенні вибухотехніки виявили залишки боєприпасу.

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Як писала «Судово-юридична газета», на ринку Юність у Києві пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинуло.

Згодом у поліції повідомили, що було встановлено, що вибух у магазині стався у наслідок підриву гаранти. У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу.

Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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