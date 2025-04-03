У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити РФ припинити вогонь, – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що наразі стоїть питання тиску на росіян.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, у найближчі тижні чи місяці є шанси змусити Росію припинити вогонь.

«На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями із європейцями є свої інтереси, у всіх. Але безумовно, в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню, всі ми об'єднані. Питання тиску на рускіх, щоб дійти до цього.

Я думаю що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, а може бути по-різному. Іноді це в один момент відбувається особливо з цієї частиною закінчення війни. Ми вважаємо, що гаряча фаза - це повне припинення вогню - це гаряча фаза війни», - сказав Зеленський.

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