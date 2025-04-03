Практика судів
  1. В Україні

У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити РФ припинити вогонь, – Володимир Зеленський

16:20, 3 квітня 2025
Володимир Зеленський заявив, що наразі стоїть питання тиску на росіян.
У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити РФ припинити вогонь, – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський вважає, у найближчі тижні чи місяці є шанси змусити Росію припинити вогонь.

«На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями із європейцями є свої інтереси, у всіх. Але безумовно, в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню, всі ми об'єднані. Питання тиску на рускіх, щоб дійти до цього.

Я думаю що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, а може бути по-різному. Іноді це в один момент відбувається особливо з цієї частиною закінчення війни. Ми вважаємо, що гаряча фаза - це повне припинення вогню - це гаряча фаза війни», - сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні суттєво зменшилася кількість виправдувальних вироків – звіт Верховного Суду

У 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21%.

Депутати пропонують зміни до Кримінального кодексу щодо бойового імунітету

Народні депутати вважають упущенням те, що наразі не визначено, що злочином «не є діяння, що призвели до втрат особового складу».

Євросоюз має плани спростити закон GDPR про конфіденційність персональних даних, бо він заважає бізнесу

Перегляд закону GDPR є наступним у списку «хрестового походу» ЄС проти надмірного регулювання – Politico.

Виконання судових рішень не залежатиме від наявності інших заборон чи черговості поданих заяв – Мін'юст ініціює законодавчі зміни

Реєстраційні дії на підставі судових рішень будуть проводитися як за зверненням заявника, так і автоматично через електронну систему.

Уряд затвердив порядок перевірки митників на детекторі брехні

Результати опитування на детекторі брехні не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження чи для прийняття рішення про відмову об’єкту опитування в зайнятті посади.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду