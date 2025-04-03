В Україні зменшилась частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів

У березні 2025 року частка перерв у роботі ТЦ через повітряні тривоги зменшилася до 11%.

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За даними дослідження Української ради торгових центрів, частка часу, коли торговельні центри (ТЦ) змушені переривати свою роботу через повітряні тривоги, зменшується другий місяць поспіль. У березні 2025 року цей показник становив 11,0%, що є меншим, ніж у аналогічний період 2024 року (12,3%).

Найбільш небезпечною для ТЦ залишається Донецька область, де тривоги переривають роботу ТЦ на 60,1% часу, що є значним зростанням після майже річної перерви. Окрім цього, в п’ятірку регіонів з найбільшими перервами через повітряні тривоги увійшли:

Сумська область — 58,6%

Дніпропетровська область — 33,9%

Запорізька область — 25,0%

Харківська область — 24,3%

Березень 2025 року став першим місяцем, коли оголошення тривог для Харківської області було диверсифіковане. Тепер всі тривоги в Харківській області відображаються як тривоги міста Харкова. Це нововведення призвело до зниження частки тривог у Харкові з 40,8% до 24,3%, що покращило умови для ведення бізнесу.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні торговельні центри в середньому вимушено припиняли свою діяльність на 106 робочих днів. У березні 2025 року цей показник становив 3,3 робочих дні.

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