В Украине уменьшилась доля воздушных тревог во время работы торговых центров

В марте 2025 года доля перерывов в работе ТЦ из-за воздушных тревог уменьшилась до 11%.

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По данным исследования Украинского совета торговых центров, доля времени, когда торговые центры (ТЦ) вынуждены прерывать свою работу из-за воздушных тревог, уменьшается второй месяц подряд. В марте 2025 года этот показатель составил 11,0%, что меньше, чем в аналогичный период 2024 года (12,3%).

Наиболее опасной для ТЦ остается Донецкая область, где тревоги прерывают работу ТЦ на 60,1% времени, что является значительным ростом после почти годового перерыва. Кроме этого, в пятерку регионов с наибольшими перерывами из-за воздушных тревог вошли:

Сумская область - 58,6%

Днепропетровская область - 33,9%

Запорожская область - 25,0%

Харьковская область - 24,3%

Март 2025 года стал первым месяцем, когда объявление тревог для Харьковской области было диверсифицировано. Теперь все тревоги в Харьковской области отображаются как тревоги города Харькова. Это нововведение привело к снижению доли тревог в Харькове с 40,8% до 24,3%, что улучшило условия для ведения бизнеса.

С начала полномасштабного вторжения в Украину торговые центры в среднем вынужденно прекращали свою деятельность на 106 рабочих дней. В марте 2025 года этот показатель составлял 3,3 рабочих дня.

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