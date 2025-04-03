Євросоюз має плани спростити закон GDPR про конфіденційність персональних даних, бо він заважає бізнесу

Перегляд закону GDPR є наступним у списку «хрестового походу» ЄС проти надмірного регулювання – Politico.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найвідоміший європейський закон про технології – Загальний регламент про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR) є наступним у списку на скорочення у Європейського Союзу серед законів, які, на думку керівництва ЄС, обтяжують бізнес.

Так, Європейська комісія планує представити пропозицію щодо скорочення Загального регламенту про захист даних протягом наступних кількох тижнів. Скорочення регулювання є ключовим напрямком діяльності президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у рамках спроби зробити бізнес у Європі більш конкурентоспроможним у порівнянні з конкурентами в США, Китаї та інших країнах. Про це повідомляє Politico.

Виконавчий орган ЄС уже оприлюднив пакети для спрощення правил щодо звітності щодо сталого розвитку та доступу до інвестицій ЄС. Мета полягає в тому, щоб компанії витрачали менше часу та грошей на дотримання складних правових та нормативних вимог, які висуваються законодавством ЄС.

GDPR вважається одним із найскладніших законодавчих актів у Європі технологічним сектором — і компаніями далеко за межами технології — через те, як він змушує компанії, які ведуть бізнес у Європі, керувати своїми даними та обробляти запити на особисті дані.

«У GDPR є багато хороших речей, і конфіденційність абсолютно необхідна. Але нам не потрібно регулювати безглуздо. Ми повинні полегшити бізнесам і компаніям дотримання вимог», — сказала журналістам міністр цифрових технологій Данії Керолайн Стейдж Олсен. Данія головуватиме в Раді ЄС у другій половині 2025 року в рамках свого ротаційного головування.

Критика GDPR перегукується з поглядами колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який у вересні минулого року опублікував знаковий економічний звіт, попереджаючи, що складні закони Європи заважають її економіці наздогнати Сполучені Штати та Китай. «Регуляторна позиція ЄС щодо технологічних компаній перешкоджає інноваціям», – написав Драгі, виділяючи Закон про штучний інтелект і GDPR.

Для малих компаній величезна кількість документації, яку вимагає GDPR, вже давно викликає проблеми. Комісар з питань юстиції Майкл Макграт сказав, що ключовим висновком перегляду GDPR минулого літа є «необхідність більшої підтримки для бізнесу, особливо малого та середнього бізнесу, у їхніх зусиллях щодо дотримання вимог».

Минулого тижня Макграт підтвердив, що пропозиція щодо спрощення GDPR має бути представлена ​​«найближчими тижнями». Комісія планувала узгодити так званий пакет спрощень для малого та середнього бізнесу 16 квітня, але цю дату згодом перенесли на 21 травня.

Представник Комісії, якому надано анонімність для обговорення поточного планування, сказав Politico, що дата є «лише орієнтовною» і що ще не вирішено, чи буде GDPR включений у пакет, але пропозиція щодо спрощення правил конфіденційності точно буде представлена ​​«до червня».

Коригування можуть включати обмеження вимог щодо ведення записів про діяльність з обробки даних або реформування того, як компанії надають заяви про вплив на захист даних — два правила, які вважаються надто громіздкими для менших фірм.

GDPR став знаковим законодавчим документом, коли він набрав чинності в 2018 році, і був оголошений прикладом Брюссельського ефекту , оскільки він встановив міжнародний стандарт захисту персональних даних.

Небезпека перегляду закону ЄС полягає в тому, що це може розпочати лобістську війну між великими технологічними компаніями та прихильниками конфіденційності, двома найсильнішими опонентами у Брюсселі.

Деякі побоюються, що якщо GDPR буде поставлено під сумнів, закон може розвалитися під тиском лобістів.

За словами австрійського активіста з питань конфіденційності Макса Шремса, GDPR все ще є «великою мішенню» для лобістів, але його основні правила не можна легко скасувати, оскільки захист персональних даних закріплено в Хартії основних прав ЄС як невід’ємна свобода.

Нагадаємо, Загальний регламент про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR) — нормативно-правовий акт Європейського Союзу щодо захисту персональних даних усіх осіб у межах ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Він є важливою складовою законодавства про конфіденційність і прав людини, зокрема статті 8(1) Хартії основних прав Європейського Союзу. Він також стосується експорту персональних даних за межі ЄС і ЄЕЗ. GDPR покликаний насамперед надати громадянам та резидентам ЄС контроль за їхніми персональними даними.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.